Украинских боевиков загоняют в ловушку на покровском направлении Эксперт Казанин: для ВСУ на покровском направлении ситуация будет ухудшаться

Москва8 июн Вести.Для подразделений ВСУ на покровском направлении обстановка будет ухудшаться, заявил ИС "Вести" военный эксперт Максим Казанин.

Подвозы, основные пути снабжения украинских военных, которые остаются на занимаемых рубежах, перерезаны. В целом ситуация в дальнейшем будет складываться еще хуже, поскольку на отдельных участках российские военные оттягивают на себя те резервы, которые ВСУ могло бы направить на красноармейско-покровское направление отметил он

Сами боевики ВСУ с позиций на покровском направлении признались журналистам, что им страшно от происходящего. В рядах боевиков обсуждается версия о том, что Покровск будет использоваться российской армией в качестве логистического хаба.

У страха глаза велики – так бы я назвал опасение украинских военных, что русские готовят сделать некий хаб в Красноармейске. Мы действительно аккумулируем свои силы, подразделения на этом направлении, чтобы завершить окончательное освобождение Донбасса от врага. И мы все больше усиливаем давление заявил по этому поводу эксперт Евгений Михайлов

Ранее глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что подразделения российской армии продвигаются к северным окраинам города Красный Лиман Донецкой Народной Республики.