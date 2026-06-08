Москва8 июнВести.Для подразделений ВСУ на покровском направлении обстановка будет ухудшаться, заявил ИС "Вести" военный эксперт Максим Казанин.
Подвозы, основные пути снабжения украинских военных, которые остаются на занимаемых рубежах, перерезаны. В целом ситуация в дальнейшем будет складываться еще хуже, поскольку на отдельных участках российские военные оттягивают на себя те резервы, которые ВСУ могло бы направить на красноармейско-покровское направлениеотметил он
Сами боевики ВСУ с позиций на покровском направлении признались журналистам, что им страшно от происходящего. В рядах боевиков обсуждается версия о том, что Покровск будет использоваться российской армией в качестве логистического хаба.
У страха глаза велики – так бы я назвал опасение украинских военных, что русские готовят сделать некий хаб в Красноармейске. Мы действительно аккумулируем свои силы, подразделения на этом направлении, чтобы завершить окончательное освобождение Донбасса от врага. И мы все больше усиливаем давлениезаявил по этому поводу эксперт Евгений Михайлов
Ранее глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что подразделения российской армии продвигаются к северным окраинам города Красный Лиман Донецкой Народной Республики.