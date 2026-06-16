Марочко: ВСУ безуспешно контратакуют у Дробышева в ДНР

Марочко: ВСУ контратакуют у Дробышева в ДНР, пытаясь избежать окружения Марочко: ВСУ безуспешно контратакуют у Дробышева в ДНР

Москва16 июн Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются избежать окружения и безуспешно проводят контратаки у поселка Дробышево в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

На краснолиманском направлении у населенного пункта Дробышево продолжаются ожесточенные бои. Противник ведет здесь ряд контратак, боясь попасть в окружение. Российские военнослужащие сосредоточились на отражении атак и успешно их пресекают приводит ТАСС слова Марочко

Российские войска наступают у Дробышева и формируют огневой мешок для боевиков ВСУ, заключил Марочко.