Москва16 июнВести.Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются избежать окружения и безуспешно проводят контратаки у поселка Дробышево в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
На краснолиманском направлении у населенного пункта Дробышево продолжаются ожесточенные бои. Противник ведет здесь ряд контратак, боясь попасть в окружение. Российские военнослужащие сосредоточились на отражении атак и успешно их пресекаютприводит ТАСС слова Марочко
Российские войска наступают у Дробышева и формируют огневой мешок для боевиков ВСУ, заключил Марочко.