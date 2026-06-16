Марочко: Киев усилил нацбатами группировку ВСУ у Дробышева в ДНР Марочко: Киев перебрасывает подкрепление под Дробышево в ДНР

Москва16 июн Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило свою группировку в Дробышеве подготовленными на Западе боевиками и националистами, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

В район населенного пункта Дробышево в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинское командование направило дополнительно ротно-тактическую группу, которая более-менее боеспособна, проходила обучение и боевое слаживание на западном полигоне. В районе Дробышева находятся разные подразделения украинских боевиков, в том и числе националисты приводит ТАСС слова Марочко

Между тем российские войска создали несколько огневых карманов для украинских войск на участке Дробышево - Ставки. Таким образом, противник попал в тактическое окружение, заключил Марочко.