Марочко: командование ВСУ перебросило к Славянску наемников из западных стран

Марочко: Киев перебросил к Славянску наемников из западных стран Марочко: командование ВСУ перебросило к Славянску наемников из западных стран

Москва5 июл Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило наемников из западных стран к Славянску в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

ВСУ пытаются восполнить потери с помощью так называемых бусифицированных боевиков и иностранных наемников, посылая их под Райгородок, Стародубовку и Николаевку, отметил Марочко.

Российские разведслужбы передают, что в данном районе фиксируется иностранная речь. Следовательно, украинские боевики начали использовать свои стратегические резервы, в том числе рекрутов из западных стран для того, чтобы стабилизировать данный участок фронта приводит ТАСС слова Марочко

Командующий российской группировкой войск "Юг" Сергей Медведев сообщил, что штурмовые подразделения находятся в 8 км от Славянска.