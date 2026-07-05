Москва5 июлВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило наемников из западных стран к Славянску в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
ВСУ пытаются восполнить потери с помощью так называемых бусифицированных боевиков и иностранных наемников, посылая их под Райгородок, Стародубовку и Николаевку, отметил Марочко.
Российские разведслужбы передают, что в данном районе фиксируется иностранная речь. Следовательно, украинские боевики начали использовать свои стратегические резервы, в том числе рекрутов из западных стран для того, чтобы стабилизировать данный участок фронтаприводит ТАСС слова Марочко
Командующий российской группировкой войск "Юг" Сергей Медведев сообщил, что штурмовые подразделения находятся в 8 км от Славянска.