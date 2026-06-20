Москва20 июнВести.Бойцы Вооруженных сил (ВС) России наступают на Славянск и Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР), охватывая агломерацию с севера и юга. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
В беседе с ТАСС он назвал рельеф местности в славянско-краматорско-дружковской агломерации "очень сложным".
Естественно, идти в лоб на амбразуру очень и очень сложно, поэтому мы эту группировку противника охватываем, обходим эти укрепрайоны с севера и с югасказал Марочко
Ранее эксперт отметил, что украинские власти привели город Краматорск в состояние гуманитарного бедствия.