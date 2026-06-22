Эксперт Марочко: динамика продвижения на передовой сохраняется за ВС РФ

Эксперт: ВС РФ продвигаются в Донбассе и осенью займутся Славянском Эксперт Марочко: динамика продвижения на передовой сохраняется за ВС РФ

Москва22 июн Вести.Российские войска продвигаются в Донбассе и осенью займутся Славянском и Краматорском, но говорить о переломном моменте на передовой преждевременно, заявил KP.RU подполковник в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Ситуация для ВСУ в Донбассе ухудшается, идет подготовка к утрате последних рубежей обороны. Издание KP.RU поинтересовалось у Марочко, можно ли говорить о переломном моменте на передовой.

Пока, думаю, преждевременно еще говорить об этом. Осенью займемся Славянском и Краматорском. Сейчас подготовительные мероприятия идут сказал военный эксперт

Он напомнил о взятии ВС РФ Рай-Александровки и Юрковки, которые находятся на стратегических высотах.

Это открывает новые возможности для продвижения по направлению славянской и краматорской агломераций. Мы вскарабкались на тот хребет, который находится перед этими большими агломерациями отметил Марочко

По его словам, ситуация для ВСУ усугубляется, российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, а Киев из-за роста числа потерь пытается привлечь наемников и усиливает террористические атаки.

Динамика продвижения сохраняется за российской армией указал Марочко

После освобождения села Юрковка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские войска продвигаются вдоль Северского Донца, заявил в понедельник глава региона Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Освобождение населенного пункта Рай-Александровка имеет важное значение для развития наступления российской армии в сторону Славянска, говорил в интервью ИС "Вести" военный корреспондент Павел Кукушкин.