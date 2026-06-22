Москва22 июнВести.После освобождения села Юрковки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские войска продвигаются вдоль Северского Донца. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".
По его словам, освобождение Юрковки позволило ВС РФ создать плацдарм для дальнейшего наступления на западном направлении.
На этом же участке российские войска продвигаются вдоль реки Северский Донецк к нескольким соседним населенным пунктамсказал он
Пушилин также заявил, что освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Кутузовка дало российской армии возможность расширить рубеж наступательных действий в направлении к населенному пункту Доброполье. Глава ДНР пояснил, что это очень важная локация, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ее как логистический узел.