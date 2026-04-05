Пушилин заявил, что ВС РФ заняли новые позиции в районе Александровки

Москва5 апр Вести.Российские военнослужащие заняли новые позиции в районе освобожденной Александровки и населенного пункта Крынки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, российские войска продолжают освобождать территорию ДНР, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения и вытесняя противника с укрепленных позиций.

Новые позиции заняли наши подразделения в районе освобожденной Александровки и населенного пункта Крынки сказал Пушилин в своем Telegram-канале

18 марта бойцы подразделений группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Александровка в ДНР.