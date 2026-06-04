Москва4 июн Вести.Российские подразделения продвигаются сразу по нескольким направлениям фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" сообщил глава региона Денис Пушилин.

По словам Пушилина, российские военные не только удерживают позиции, но и продвигаются вперед по линии фронта.

Мы видим сейчас это по Константиновскому направлению, причем и по охвату самой Константиновки, и то, что внутри происходит. Мы видим и по Славянскому направлению. Противник сейчас и сам Красный Лиман, и Рай-Александровку они удерживают, потому что Красный Лиман – это последняя городская застройка, которая позволяет удерживаться, позволяет теми тропами, которые выстроены, еще перекидывать резервы. Им нужно максимально долго сдержаться в Рай-Александровке, потому что это высота. Ну а дальше там уже оперативный простор вплоть до Краматорска и до Славянска. Причем с нескольких сторон там появляется возможность [для наступления ВС РФ] сказал Пушилин

Ранее Пушилин сообщил, что украинские войска испытывают проблемы в Красном Лимане из-за большого количества российских дронов.