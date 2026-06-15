Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении Пушилин: ВС РФ продвигаются на краснолиманском и славянском направлениях

Москва15 июн Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в интервью ИС "Вести" о продвижении российских военных на краснолиманском и славянском направлениях.

Пушилин отметил, что в самом Красном Лимане ВС РФ вышли на северо-западные окраины города.

Установлен на данный момент контроль над северным, центральным, коммунальным и южными районами города... [Российские подразделения] продвигаются как со стороны Дробышева в направлении Щурова... так и со стороны Дибровой, что позволит окончательно обрезать логистику противника западнее Красного Лимана сказал глава ДНР

На славянском направлении продолжаются бои за Рай-Александровку, добавил Пушилин.

Кроме того, ВС РФ продвигаются в обход Рай-Александровки, а в районе ранее освобожденной Тихоновки - по направлению к Малиновке и Васютинскому. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Приют.

Помимо этого, продолжаются бои за Белицкое, а со стороны Васильевки и Новоалександровки наши подразделения продвигаются по направлению к Шевченко. Также продолжаются бои в районе Сергеевки.