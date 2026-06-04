Москва4 июнВести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал ТАСС об обстановке на красноармейско-добропольском направлении, где идет освобождение города Белицкое от боевиков ВСУ.
На красноармейско-добропольском направлении наши подразделения сконцентрировали свои усилия в районе населенного пункта Белицкое. Идет освобождение данного населенного пунктасказал Пушилин
Он также сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись в городе Красный Лиман.
Кроме того, бойцы ВС РФ продвигаются к западу от Красноармейска в районе населенного пункта Гришино.