Пушилин рассказал о ситуации на святогорском направлении в ДНР Пушилин: ВС РФ сдержали контратаку ВСУ в районе села Пришиб в ДНР

Москва13 июл Вести.Российские войска продолжают работать в окрестностях Святогорска в Донецкой Народной Республике и улучшают ситуацию на этом направлении фронта. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Также проходит работа... в районе Святогорска, там тоже есть улучшение позиций наших подразделений. Противник пытался контрантратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остается уточнил он

Также Пушилин сообщил, что в городских кварталах Красного Лимана уже проводятся работы по разминированию и продолжается зачистка города от украинских боевиков.