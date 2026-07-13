Москва13 июлВести.Российские войска продолжают работать в окрестностях Святогорска в Донецкой Народной Республике и улучшают ситуацию на этом направлении фронта. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Также проходит работа... в районе Святогорска, там тоже есть улучшение позиций наших подразделений. Противник пытался контрантратаковать в районе Пришиба, но наши подразделения удержали ситуацию, и ситуация достаточно ровная остаетсяуточнил он
Также Пушилин сообщил, что в городских кварталах Красного Лимана уже проводятся работы по разминированию и продолжается зачистка города от украинских боевиков.