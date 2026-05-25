Пушилин сообщил о боях в Красном Лимане и продвижении ВС РФ к Святогорску Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Красном Лимане

Москва25 мая Вести.В районе населенных пунктов Татьяновка и Пришиб в Донецкой Народной Республике (ДНР) фиксируются ожесточенные бои, сообщил ИС "Вести" глава региона Денис Пушилин.

По его словам, также ведется продвижение российских военных в направлении пунктов Святогорск и Богородичное.

На краснолиманском направлении мы фиксируем продолжающиеся бои в районе населенных пунктов Татьяновка, Пришиб, также продвижение наших подразделений в направлении Святогорска и Богородичева. Ожесточенные бои разворачиваются и в самом Красном Лимане. Противник продолжает цепляться, продолжает попытки контратаковать сказал он

Также противник пытается держать оборону в районе населенного пункта Дробышево.

Но наши подразделения удерживают ситуацию под контролем и продолжают, насколько это возможно, улучшать свои позиции добавил Пушилин

Кроме того, глава ДНР отметил, что освобождение населенного пункта Рай-Александровка откроет ВС РФ восточные ворота Славянска.