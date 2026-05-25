Москва25 мая Вести.Освобождение села Рай-Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) позволит российской армии зайти в соседний Славянск с востока, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Пушилин отметил, что в Рай-Александровке продолжаются ожесточенные бои. Он уточнил, что известно об успехах российской армии в центральной и восточной частях населенного пункта.

Стоит отметить, у нас Рай-Александровка уже достаточно давно находится на повестке, это абсолютно не случайно, потому что противник всеми силами пытается удерживать данный населенный пункт, исходя из того, что после освобождения данного населенного пункта открывается определенный простор и открываются новые возможности для наших подразделений, то есть по сути открываются восточные ворота захода в сам Славянск сообщил глава ДНР

Ранее Денис Пушилин сообщил о боях в Красном Лимане и продвижении ВС РФ к Святогорску.