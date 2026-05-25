В Евросоюзе разочарованы новым премьером Венгрии из-за его позиции по РФ Weltwoche: Мадьяр разочаровал ЕС своей позицией по России

Москва25 мая Вести.Официальные европейские лица начинают осознавать, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не так уж и отличается от предыдущего главы правительства страны Виктора Орбана, поскольку политик отказался следовать антироссийским директивам ЕС.

Брюссель разочаровало, что Мадьяр не оказался русофобом и планирует после окончания конфликта на Украине вернутся к покупке газа из России. Это сорвало планы евробюрократов, рассчитывавших на то, что на место Орбана придет антироссийский политик, пишет газета Die Weltwoche.

Брюсселю, с его постоянным вмешательством в чужие выборы, пора бы уяснить: бойтесь своих желаний, они могут исполниться резюмирует издание

Ранее Мадьяр объяснил, почему Европа вернется к закупкам российского газа.