Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа РФ после завершения конфликта на Украине

Мадьяр объяснил, почему Европа вернется к закупкам российского газа Мадьяр: ЕС вернется к закупкам газа РФ после завершения конфликта на Украине

Москва21 мая Вести.Сжиженный природный газ (СПГ) из США обходится дороже для Венгрии и других стран ЕС, чем российский газ. Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадьяр газете Rzeczpospolita.

Между тем сжиженный газ, который транспортируется через Балтийское море, Польшу и Словакию, значительно дороже, чем газ, импортируемый из Румынии, России или Австрии сказал Мадьяр

Он добавил, что Евросоюз вернется к закупкам газа в России после завершения конфликта на Украине.

Я думаю, что, когда конфликт закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле заявил премьер Венгрии

По его словам, Венгрия готова рассматривать предложение Польши по транспортировке американского СПГ. "Цена зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков", - объяснил Мадьяр.

Ранее Мадьяр заявил о необходимости расширения прав венгерского меньшинства на Украине до начала переговоров о ее вступлении в Европейский союз.