Мадьяр: Венгрия обнародует цену на газ, по которой покупала его у России

Москва19 мая Вести.Будапешт готов обнародовать информацию о цене, по которой Венгрия покупала у России газ в соответствии с долгосрочными контрактами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе правительственного брифинга он пообещал раскрыть эту информацию максимально полно, насколько это возможно для международного делового контракта.

Очевидно, мы не можем опубликовать все, потому что есть конфиденциальные пункты, и мы должны это соблюдать. Но цены, действительно ли они такие выгодные, как говорило предыдущее правительство, мы обнародуем отметил Мадьяр

Ранее кандидат на пост министра иностранных дел Венгрии Анита Орбан во время слушаний по ее кандидатуре в комитете по делам Евросоюза парламента страны заявила, что Венгрия планирует полностью ликвидировать энергозависимость от РФ, но пока не будут отказываться от поставок российских нефти и газа. Она подчеркнула, что в будущем Будапешт будет стремиться обеспечить закупку энергоносителей по максимально низким ценам.