Лидер венгерской оппозиции хочет обсудить с Путиным условия соглашения по АЭС

Москва13 апр Вести.Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что хотел бы обсудить условия соглашений в сфере энергетики с президентом России Владимиром Путиным, в том числе вопрос об АЭС в Пакше.

По словам Мадьяра, он готов к прагматичным отношениям с Россией на фоне "энергетической зависимости".

Венгерский политик сказал, что расширение АЭС "Пакш-2" происходит "по невероятно завышенной цене", и он хотел бы обсудить эту тему с Путиным.

Я мог бы попросить его улучшить финансовые условия сказал Мадьяр на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС

Ранее лидер "Тисы" говорил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.