Москва13 апр Вести.Лидер победившей в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр поблагодарил Москву и Пекин за признание итогов голосования и сообщил, что Венгрия, как и эти страны, настроена на прагматичное сотрудничество. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что интересы государств определяет география.

Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Россия, а также Китай высказались​​​. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению наших избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия заявил Мадьяр на пресс-конференции

Выборы прошли 12 апреля.

Издание Politico ранее отмечало, что лидер "Тисы" выступает против ускоренного вступления Украины в Европейский союз.