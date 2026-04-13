Москва13 апр Вести.Оппозиционная партия "Тиса", по результатам обработки 98,93% голосов, побеждает на парламентских выборах в Венгрии и получает конституционное большинство в парламенте, позволяющее ей принимать законы без поддержки других фракций.

Оппозиционная партия, лидером которой является Петер Мадьяр, получила 138 из 199 мандатов, согласно данным Национального избирательного бюро. У правящего альянса ФИДЕС-Христианско-демократическая народная партия под руководством премьер-министра Виктора Орбана - 55 мест. Еще шесть депутатских мандатов получила крайне правая партия "Наша Родина".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на выборах. Он добавил, что ФИДЕС продолжит служить стране даже в оппозиции.

Между тем Мадьяр заявил, что Венгрия восстановит свое полноправное участие в Евросоюзе (ЕС) и НАТО. По его словам, предыдущее правительство подорвало демократию в стране.

Лидер победившей на выборах партии также отметил, что Будапешту придется вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил о сохраняющейся энергетической зависимости Венгрии.

Избирательные участки на выборах в Венгрии закрылись 12 апреля в 20.00 по московскому времени. Места в парламенте распределяются двумя способами: 106 мандатов - по мажоритарной системе в одномандатных округах, и 93 - пропорционально по партийным спискам. Для получения конституционного большинства необходимо получить минимум 133 места.