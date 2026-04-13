Москва13 апр Вести.Оппозиционная партии "Тиса" одержала победу на парламентских выборах в Венгрии из-за усталости граждан от Виктора Орбана. Такое мнение озвучил ИС "Вести" основатель и главред венгерского портала Moszkvater.com, обозреватель еженедельника Demokrata Габор Штир.

Он отметил множество нюансов, приблизивших победу "Тисы", в частности скандал с прослушкой разговоров главы МИД Петера Сийярто, но в большей степени на процесс голосования повлияла усталость венгров.

Усталость решила исход выборов. Это 16 лет… Среди молодежи до 30-35 лет популярность "Фидеса" (партия Орбана — прим. ред.) составляет где-то 10%. В категории старше 40-45 лет уже лидировал "Фидес", но разочарование там тоже есть. Но они думали, что "Фидес" будет меньшим злом. Я думаю, что эта усталость, эта игра — это самый главный фактор считает Габор Штир

"Тиса" победила на выборах, получив 138 из 199 мандатов. Орбан признал поражение на выборах. Он добавил, что его партия продолжит служить стране даже в оппозиции.