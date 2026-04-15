TEC: венгры недовольны реакцией Запада на поражение Орбана

Москва15 апр Вести.Победа партии "Тиса" под руководством Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии вызвала одобрение со стороны западных политических элит, что стало причиной недовольства части венгерских граждан.

Венгры, для которых важны суверенитет, сильная экономика, контроль над границами и защита традиционных семейных ценностей, с неодобрением воспринимают тех, кто празднует победу партии "Тиса", сообщает издание The European Conservative (TEC).

Издание также отмечает, что подобная поддержка вызывает опасения относительно будущего премьер-министра Венгрии.

В публикации подчеркивается, что радостные комментарии по поводу выборов озвучивали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ выражают обеспокоенность в связи с результатами парламентских выборов в Венгрии, на которых победила "Тиса" во главе с Мадьяром. Причиной тому является его позиция относительно сохранения поставок энергоносителей из России.