Евродепутат Пиперя: Мадьяр может создать для ЕС больше проблем, чем Орбан

Москва14 апр Вести.Позиция лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра по украинскому вопросу значительно отличается от подхода Евросоюза.

На это обратил внимание в своем посте в соцсети X евродепутат от Румынии Георге Пиперя, комментируя итоги голосования в соседней стране.

Из заявлений Петера Мадьяра следует, что … Венгрия организует референдум, чтобы решить, принимать ли присоединение Украины к ЕС или нет, но только при условии восстановления прав венгерского меньшинства на Украине … Слышите там, господа европейцы? … Новый шип в бок (председателя Еврокомиссии – прим. ред.) Урсуле фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем (проигравший выборы премьер Венгрии Виктор – прим. ред.) Орбан? задался вопросами румынский политик

Таким образом, Пиперя подчеркнул, что Мадьяр в качестве возможного следующего главы венгерского правительства может стать серьезным вызовом для руководства ЕС.

Согласно данным на момент обработки 98,32% голосов, венгерская партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра одержала победу на выборах в Госсобрание, получив 53,07% голосов (138 из 199 мест в парламенте). Альянс сторонников действующего премьера "ФИДЕС — ХДНП" занял 55 мест (38,43%).

12 апреля Орбан признал поражение и назвал итоги выборов "понятными, но болезненными". Он подчеркнул, что партия продолжит служить Венгрии и ее народу, позднее поблагодарив граждан за поддержку.