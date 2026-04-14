Орбан выступил с обращением после поражения своей партии на выборах Орбан поблагодарил 2,25 миллиона проголосовавших за "ФИДЕС" венгров

Москва14 апр Вести.Более 2,25 миллиона избирателей поддержали партию "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" на парламентских выборах, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Соответствующее обращение политик опубликовал на странице в соцсети Х.

Он выразил благодарность сторонникам партии и отметил, что в 2014 году "ФИДЕС" одержала победу при поддержке такого же количества избирателей.

Вчера этого оказалось достаточно для честной позиции и поражения констатировал Орбан

В обращении он также назвал избирателей "ФИДЕС" "самым прекрасным политическим сообществом Венгрии".

Мы преданно служили венгерскому народу на протяжении десятилетий и будем делать это и в ближайшие годы заявил глава правительства

Орбан также сообщил, что "ФИДЕС" в ближайшие недели планирует провести реорганизацию, посетить все избирательные участки и "работать с волонтерами, активистами, представителями и кандидатами".

По данным на момент обработки 98,32% голосов, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах, которые состоялись 12 апреля, получив 53,07% голосов (138 мест в парламенте из 199).

Альянс "ФИДЕС — ХДНП" занял 55 мест (38,43%). Таким образом, партия "Тиса" обеспечила себе конституционное большинство.

Орбан, выступая 12 апреля перед сторонниками "ФИДЕС", признал поражение и назвал итоги выборов "понятными, но болезненными". Он подчеркнул, что партия продолжит служить Венгрии и ее народу и "никогда не сдастся".