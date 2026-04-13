Москва13 апр Вести.Президент Чехии Петр Павел поздравил лидера движения "Тиса" Петера Мадьяра с победой на воскресных парламентских выборах в Венгрии и одновременно отметил быстрое признание действующим премьером Виктором Орбаном поражения партии "Фидес".

Я поздравляю победителя выборов, Петера Мадьяра, и его партию "Тиса". Я также высоко ценю то, что Виктор Орбан оперативно признал поражение и объявил о своем переходе в оппозицию написал Павел в соцсети Х

По словам чешского президента, демократия восторжествовала в Венгрии: люди хотели перемен и европейского направления, и результат является хорошей новостью для всей Европы.

Чешский лидер охарактеризовал венгерские выборы как исключительные, в том числе в общеевропейском контексте. По его оценке, голосование привлекло небывалое внимание как внутри страны, так и за ее пределами. Значимость этих выборов, по мнению Павела, подтверждается рекордной явкой — самой высокой с момента падения коммунизма. Избиратели делали выбор между двумя четкими альтернативами, которые олицетворяли Виктор Орбан и Петер Мадьяр.

Парламентские выборы прошли в Венгрии в воскресенье. Согласно данным Венгерской избирательной комиссии, после обработки 98,9% бюллетеней партия "Тиса" Петера Мадьяра с большим отрывом опережает "Фидес" Виктора Орбана. "Тиса" получает 138 из 199 мандатов, что обеспечивает ей конституционное большинство. "Фидес", финишировавшая второй, сможет рассчитывать на 55 мест.