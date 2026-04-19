Мадьяр намерен заключить соглашение с ЕС о доступе к миллиардам для Венгрии Мадьяр пообещал добиться доступа Венгрии к миллиардам евро фондов ЕС

Москва19 апр Вести.Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о планах заключить всеобъемлющее соглашение с институтами и лидерами Европейского союза (ЕС) для разблокировки миллиардов евро европейских фондов, предназначенных Венгрии.

После переговоров с делегацией Еврокомиссии в Будапеште он подчеркнул, что эти средства "по праву принадлежат венгерскому народу" и необходимы для развития экономики страны. По его словам, финансирование Евросоюза – это не помощь, а справедливая отдача за вклад Венгрии в союз.

Я твердо заявил, что миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу. Без этих средств невозможно будет запустить венгерскую экономику написал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

Он добавил, что после принесения присяги в должности премьер-министра его третья зарубежная поездка будет в Брюссель, где он намерен заключить соглашение с институтами ЕС и лидерами стран-членов для ускоренного доступа к средствам.

Накануне Национальное избирательное бюро (NVI) обнародовало данные парламентских выборов в Венгрии после завершения подсчета всех 100% бюллетеней. Оппозиционная партия "Тиса" одержала уверенную победу, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.

Главный соперник "Тисы" – правящая коалиция в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) – согласно официальным данным, получили лишь 52 депутатских мандата.

Парламентские выборы состоялись в Венгрии 12 апреля. Нового премьера страны назначат на первом заседании обновленного парламента