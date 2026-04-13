Москва13 апр Вести.Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico.

В тексте говорится, что Мадьяр выступает за налаживание отношений с Брюсселем, а потому может разблокировать кредитную линию для Украины на 90 млрд евро, которую ранее блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Но для [главы киевского режима Владимира] Зеленского это победа с горьким привкусом, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС говорится в сообщении

Ранее оппозиционная партия "Тиса", по результатам обработки 98,93% голосов, победила на парламентских выборах в Венгрии и получила конституционное большинство в парламенте. Такие результаты позволяют ей принимать законопроекты без согласования с другими фракциями.