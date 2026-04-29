Bloomberg: Мадьяр едет в Брюссель за миллиардами долларов замороженной помощи Bloomberg: Мадьяр добивается от ЕС скорейшего доступа к замороженным миллиардам

Москва29 апр Вести.Лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр, который, как ожидается, станет новым премьер-министром Венгрии, будет добиваться от ЕС восстановления доступа к миллиардам долларов замороженной помощи, пишет Bloomberg.

Мадьяр проведет переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и встретится с президентом Европейского совета Антонио Костой. По словам источников, "с обеих сторон существует политическая воля к достижению соглашения". Брюссель демонстрирует свое желание помочь Мадьяру, пообещавшему восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС после 16 лет напряженных отношений союза с премьером Виктором Орбаном.

Еврокомиссия готова разблокировать более 20 млрд долларов после соблюдения Будапештом 27 условий, отмечает издание.

Параллельно ожидается, что новый премьер Венгрии снимет вето Орбана на переговоры о членстве Украины в ЕС. На прошлой неделе Будапешт отказался от противодействия кредиту для Киева в размере 90 млрд евро, который Орбан блокировал в течение нескольких месяцев. В июне Мадьяр планирует встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским