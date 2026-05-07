В Европе отказались полностью разблокировать средства для Венгрии Politico: ЕК отказалась разблокировать Венгрии кредиты из фонда ЕС

Москва7 мая Вести.Еврокомиссия (ЕК) не готова размораживать все ранее заблокированные средства Венгрии, несмотря на предстоящую смену власти в стране. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, команда будущего премьера Петера Мадьяра ведет переговоры с Брюсселем по поводу выделения 10,4 миллиарда евро из Фонда восстановления ЕС после пандемии.

Журналисты отмечают, что ЕК готова разморозить только грантовую часть пакета (на 6,5 млрд евро), но выступает против выделения кредитов на 3,9 млрд евро. В Брюсселе сомневаются, что Будапешт успеет выполнить все необходимые реформы до окончания программы 31 августа, говорится в материале.

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля победила оппозиционная партия "Тиса". Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз".