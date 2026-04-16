Делегация Еврокомиссии прибудет в Будапешт для переговоров с Мадьяром Politico: Еврокомиссия обсудит с Мадьяром разморозку фондов ЕС для Венгрии

Москва16 апр Вести.Делегация Еврокомиссии 17 апреля проведет в Будапеште встречу с лидером победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петером Мадьяром для обсуждения разблокировки свыше 30 миллиардов евро из фондов ЕС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителя ЕК Паулу Пиньо.

Как ранее сообщала Financial Times со ссылкой на представителя Еврокомиссии, в общей сложности Брюссель заморозил порядка 35 миллиардов евро, предназначавшихся Будапешту. Из них около 18 миллиардов были заблокированы в связи с тем, что ЕС расценивал как нарушение принципа верховенства права, повышенные коррупционные риски и подрыв независимости судебной системы в годы правления Виктора Орбана.

По информации Politico, центральной темой предстоящих переговоров станет именно разморозка этих средств. Особый приоритет для Мадьяра может представлять разблокировка примерно 10 миллиардов евро из фондов восстановления после пандемии COVID-19, поскольку срок их использования истекает в конце августа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о намерении в первую очередь наладить взаимодействие с новым венгерским руководством для завершения реформ и возобновления финансирования страны из европейского бюджета.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Партия "Тиса" под руководством Мадьяра существенно опередила "Фидес" Виктора Орбана и получит 136 из 199 мандатов, что обеспечивает ей конституционное большинство.