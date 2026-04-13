Москва13 апр Вести.Евросоюз требует от лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра демонтировать наследие премьера Виктора Орбана для разблокировки замороженных 35 миллиардов евро субсидий, всего в перечне ЕС фигурирует 27 требований, пишет газета The Financial Times.

Отмечается, что от победителя парламентских выборов в Венгрии требуют обеспечить независимость судов, усилить антикоррупционный контроль, пересмотреть решения периода Орбана, в том числе по вопросам миграции.

Также ЕС рассчитывает на снятие венгерского вето на выделение Киеву 90 миллиардов евро кредита, согласие Будапешта на 20-й пакет антироссийских санкций, смену руководства многих ведомств, восстановление отношений с Украиной.

В ответ ЕС обязуется разморозить порядка 18 миллиардов евро, замороженных из-за претензий к соблюдению независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, и еще более 17 миллиардов евро, которые предназначались для оборонных кредитов.

Источники газеты отмечают, что Мадьяр рассматривает возможность поездки в Брюссель еще до официального вступления в должность премьера.

После выборов Мадьяр заявил, что намерен восстановить полноправное участие Венгрии в работе ЕС и НАТО.