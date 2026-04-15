Москва15 апр Вести.Лидер победившей на выборах венгерской оппозиции Петер Мадьяр ожидает, что нынешний премьер страны Виктор Орбан снимет вето на европейский кредит для Киева после восстановления поставок по нефтепроводу "Дружба", пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что Мадьяр сделал это заявление в эфире государственного телевидения в среду.

Как отметил политик, он ждет, что Орбан пойдет на снятие вето на кредит, если Украина восстановит поставки нефти по ключевому трубопроводу. Евросоюз хочет предоставить Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

Ранее сам Орбан не раз говорил, что Киев не увидит денег ЕС до того момента, пока Венгрия не начнет снова получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба".

Он также прогнозировал, что Киев возобновит работу "Дружбы" сразу после выборов в Венгрии. Позднее Владимир Зеленский пообещал починить нефтепровод "Дружба" до конца апреля.