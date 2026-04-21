Москва21 апр Вести.Ультиматум главы победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра в адрес Украины стал тревожным сигналом для Европейского союза, пишет The Independent.

Отмечается, что Мадьяр заявил о готовности снять вето Венгрии на критически важный для главы киевского режима Владимира Зеленского кредит в 90 миллиардов евро, однако с условием возобновления поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба".

Брюссель открыто праздновал уход самого "обструкционистского" лидера Европы, Киев вздохнул с облегчением, а западные комментаторы поспешили объявить о конце "нелиберальной демократии" в Европе. Однако уже на этой неделе стало ясно: картина куда сложнее говорится в публикации

Ранее Мадьяр заявил, что Зеленский должен возобновить поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" и перестать заниматься шантажом Будапешта.