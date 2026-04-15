Москва15 апрВести.Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" имеют для Венгрии колоссальное значение. Будапешт нуждается в том, чтобы Украина возобновила работу нефтепровода в конце апреля, как и обещала. Об этом заявил глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр.
По его словам, отказ от нефти РФ был бы невозможен также с географической точки зрения.
Это (поставки нефти по "Дружбе" – прим. ред.) очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказатьсяприводит слова Мадьяра радиостанции Kossuth
Глава партии "Тиса" подчеркнул, что, пока он не является премьер-министром страны, он не говорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросу восстановления работы трубопровода. Мадьяр также заверил, что в будущем Венгрия постарается получать нефть из как можно большего числа источников, стремясь при этом к самым выгодным условиям.
14 апреля сообщалось, что Евросоюз намерен предложить новому правительству Венгрии альтернативный маршрут поставок нефти, который будет проходить через Хорватию.