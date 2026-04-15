Мадьяр: Венгрия не может отказаться от российской нефти по "Дружбе"

Мадьяр потребовал от Украины возобновить работу нефтепровода "Дружба" Мадьяр: Венгрия не может отказаться от российской нефти по "Дружбе"

Москва15 апр Вести.Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" имеют для Венгрии колоссальное значение. Будапешт нуждается в том, чтобы Украина возобновила работу нефтепровода в конце апреля, как и обещала. Об этом заявил глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр.

По его словам, отказ от нефти РФ был бы невозможен также с географической точки зрения.

Это (поставки нефти по "Дружбе" – прим. ред.) очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться приводит слова Мадьяра радиостанции Kossuth

Глава партии "Тиса" подчеркнул, что, пока он не является премьер-министром страны, он не говорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросу восстановления работы трубопровода. Мадьяр также заверил, что в будущем Венгрия постарается получать нефть из как можно большего числа источников, стремясь при этом к самым выгодным условиям.

14 апреля сообщалось, что Евросоюз намерен предложить новому правительству Венгрии альтернативный маршрут поставок нефти, который будет проходить через Хорватию.