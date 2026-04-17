Мадьяр: глава венгерской MOL поедет в Россию, чтобы обсудить поставки нефти

Москва17 апр Вести.Лидер победившей на выборах венгерской оппозиции Петер Мадьяр сообщил, что глава нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади собирается ехать в Россию, чтобы обсудить вопрос поставок нефти.

Партия "Тиса" во главе с Мадьяром победила на парламентских выборах в Венгрии, Мадьяр должен быть избран новым премьером. В четверг Мадьяр встретился с Хернади.

Если я правильно понимаю, то генеральный директор MOL совершит поездку в Россию сказал журналистам Мадьяр, его слова приводит ТАСС

Он уточнил, что в России будет обсуждаться работа нефтепровода "Дружба" и многие другие темы.

Ранее Мадьяр потребовал от Украины возобновить работу нефтепровода "Дружба" к концу апреля. Он отмечал, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" имеют для Венгрии колоссальное значение.

В пятницу будущий венгерский премьер говорил, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться на следующей неделе.