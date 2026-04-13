Москва13 апрВести.Венгерские власти не прекратят закупки российской нефти, заявил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в минувшее воскресенье.
Политик также выразил надежду на снятие ограничительных мер Евросоюза против России после окончания украинского конфликта.
Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт открыт к прагматичным сотрудничеству с Москвой, отметив, что интересы государств определяет география.