Мадьяр заявил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России

Москва13 апр Вести.Венгерские власти не прекратят закупки российской нефти, заявил лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в минувшее воскресенье.

Политик также выразил надежду на снятие ограничительных мер Евросоюза против России после окончания украинского конфликта.

Ранее Мадьяр заявил, что Будапешт открыт к прагматичным сотрудничеству с Москвой, отметив, что интересы государств определяет география.