Мадьяр надеется на отмену санкций ЕС против РФ после конца конфликта на Украине

Москва13 апр Вести.Лидер одержавшей победу на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что надеется на снятие введенных Европейским союзом (ЕС) ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине.

Ранее политик заявил о намерении Венгрии продолжать покупать российскую нефть. Помимо этого, лидер партии "Тиса" подчеркнул, что Будапешт открыт к прагматичному диалогу с Москвой.