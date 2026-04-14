Москва14 апр Вести.В Кремле надеются, что лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр с приходом к власти станет более прагматичным. Об этом сообщил ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле слышали разные заявления Мадьяра, в частности о его готовности говорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы слышали разные заявления. Он (Петер Мадьяр — Прим. Ред.) говорил уже, что готов говорить с Путиным, но друзьями [Россия и Венгрия] не станут никогда. Ну, в политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания. Ну, будем надеяться на это сказал Песков

Мадьяр также выражал желание обсудить с российским лидером энергетические соглашения между Венгрией и Россией, включая условия сотрудничества по строительству АЭС "Пакш".