Москва13 апрВести.Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что готов ответить на звонок президента России Владимира Путина, однако сам инициировать контакт не намерен.
По словам политика, он не исключает такого разговора, но считает его маловероятным.
Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не думаю, что это произойдет. Я сам ему не позвонюзаявил он на пресс-конференции, которую транслирует агентство Associated Press
Мадьяр также отметил, что если беседа все же состоится, он воспользуется ею, чтобы призвать российского лидера прекратить конфликт с Украиной.
Мадьяр также выразил желание обсудить с Путиным энергетические соглашения между двумя странами, включая условия сотрудничества по строительству АЭС "Пакш".