Мадьяр готов ответить на звонок Путина, но сам звонить не будет

Москва13 апр Вести.Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что готов ответить на звонок президента России Владимира Путина, однако сам инициировать контакт не намерен.

По словам политика, он не исключает такого разговора, но считает его маловероятным.

Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не думаю, что это произойдет. Я сам ему не позвоню заявил он на пресс-конференции, которую транслирует агентство Associated Press

Мадьяр также отметил, что если беседа все же состоится, он воспользуется ею, чтобы призвать российского лидера прекратить конфликт с Украиной.

Мадьяр также выразил желание обсудить с Путиным энергетические соглашения между двумя странами, включая условия сотрудничества по строительству АЭС "Пакш".