Москва13 апр Вести.Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие итогов выборов и отметил готовность к прагматическому сотрудничеству.

Мадьяр на пресс-конференции обратил внимание, что Москва и Пекин уважительно отнеслись к решению избирателей в Венгрии.

Я благодарю их… за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география сказал венгерский политик журналистам

Он добавил, что надеется на изменение отношений Венгрии и России уже в ближайшем будущем "в правильном направлении".



Партия Мадьяра "Тиса", по предварительным данным, получает в венгерском парламенте 138 из 199 мест. Политик заявлял, что ему придется сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, так как Венгрия сохраняет энергетическую зависимость.