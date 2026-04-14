Песков: Мадьяр делает много заявлений, но нужно дождаться конкретных шагов

Песков призвал дождаться формирования нового кабмина Венгрии и его первых шагов Песков: Мадьяр делает много заявлений, но нужно дождаться конкретных шагов

Москва14 апр Вести.Лидер партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового венгерского правительства. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что после победы на выборах Мадьяр делает много заявлений и проводит большое количество пресс-конференций.

Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство в Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов сказал Песков

Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье, 12 апреля. Мадьяр поблагодарил Москву за признание итогов голосования и сообщил, что Будапешт настроен на прагматичное сотрудничество с РФ.

Ранее Песков в интервью ИС "Вести" отметил, что Россия и Венгрия реализуют совместные проекты, которые требуют диалога между представителями стран. У РФ, как отмечал пресс-секретарь российского лидера, есть взаимная готовность к диалогу с Будапештом.