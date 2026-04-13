Москва13 апрВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии, которые состоялись 12 апреля. По его словам, Россия с уважением относится к мнению граждан этой страны.
Также, по словам Пескова, Москва надеется на продолжение контактов с Будапештом и заинтересована в выстраивании добрых отношений.
Венгры сделали свой выбор. Мы рассчитываем на то, что продолжим контакты. Какие будут действия нового руководства, надо набраться терпения и посмотреть. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгриейзаявил Песков
Ранее оппозиционная партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии.