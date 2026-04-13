Песков о выборах в Венгрии: венгры сделали свой выбор, его нужно уважать

Песков заявил, что РФ заинтересована в добрых отношениях с Венгрией

Москва13 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии, которые состоялись 12 апреля. По его словам, Россия с уважением относится к мнению граждан этой страны.

Также, по словам Пескова, Москва надеется на продолжение контактов с Будапештом и заинтересована в выстраивании добрых отношений.

Венгры сделали свой выбор. Мы рассчитываем на то, что продолжим контакты. Какие будут действия нового руководства, надо набраться терпения и посмотреть. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией заявил Песков

Ранее оппозиционная партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии.