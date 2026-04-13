Москва13 апрВести.Кремль не намерен поздравлять с победой лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра, чья партия выиграла выборы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Венгрия поддерживает антироссийские санкции и является недружественным государством.
Мы недружественным странам поздравления не отправляемзаявил Песков журналисту Юнашеву, его слова приведены в Telegram-канале Юнашев Live
Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о контактах, которые Россия поддерживала с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Как указал Песков, "дружбы" конкретно с Орбаном не было, но Москва вела с ним диалог.
На парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса", получив, по предварительным данным, 138 мест из 199 в однопалатном парламенте. Орбан, занимавший пост премьера 16 лет, признал поражение.