Песков: Кремль не будет направлять поздравление лидеру оппозиции Венгрии

Москва13 апр Вести.Кремль не намерен поздравлять с победой лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра, чья партия выиграла выборы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Венгрия поддерживает антироссийские санкции и является недружественным государством.

Мы недружественным странам поздравления не отправляем заявил Песков журналисту Юнашеву, его слова приведены в Telegram-канале Юнашев Live

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос о контактах, которые Россия поддерживала с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Как указал Песков, "дружбы" конкретно с Орбаном не было, но Москва вела с ним диалог.

На парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса", получив, по предварительным данным, 138 мест из 199 в однопалатном парламенте. Орбан, занимавший пост премьера 16 лет, признал поражение.