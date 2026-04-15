МИД: Россия не уклоняется от диалога с Венгрией Лавров подтвердил готовность РФ к диалогу с новыми политическими силами Венгрии

Москва15 апр Вести.Российское руководство готово к диалогу с лидером победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петером Мадьяром.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам официального визита в Китай, пишет ТАСС. Он также подчеркнул, что Россия уважает право политиков самостоятельно определять формат и уровень взаимодействия.

Лавров напомнил, что российская сторона никогда не уклонялась от общения. Например, Путин неоднократно подтверждал готовность к взаимодействию как публичными заявлениями, так и конкретными действиями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Путиным и Мадьяром пока не запланированы.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что отношения РФ и Венгрии имеют шанс сохранить прагматичность.