Москва13 апр Вести.Отношения РФ и Венгрии имеют шанс сохранить прагматичность, заявил ИС "Вести" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, официальный Будапешт должен проявить к этому свое стремление.

Я уверен, что наши отношения имеют все шансы на то, чтобы сохранить прагматичный характер, если и когда готовность к этому проявят новые венгерские власти сказал он

Косачев подчеркивает, что новое руководство Венгрии придет к пониманию необходимости налаживать отношения с РФ спустя некоторое время.

Я подозреваю, что после избирательной кампании, разумеется, у них наступит время определенного избавления от эйфории. Они уйдут в режим решения реальных проблем своей собственной страны. Сейчас и поддержка Европейского Союза в адрес Венгрии вряд ли будет столь масштабной, какой она была в предыдущие годы до конфликта Орбана с Брюсселем, потому что у Евросоюза просто нет возможностей. Евросоюз сам страдает от новых реалий на Ближнем Востоке, от увеличившихся цен на энергоносители добавил он

Ранее лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге своих сторонников заявил, что Будапешту придется вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным независимо от того, что венгерское правительство поменяет свой состав.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил своих сторонников, что вместе с партией ФИДЕС продолжит служить Венгрии, находясь в оппозиции.