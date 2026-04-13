Глава "Тисы" Мадьяр заявил, что ему придется сесть за стол переговоров с Путиным

Москва13 апр Вести.Будапешту придется вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным независимо от того, что венгерское правительство поменяет свой состав. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге своих сторонников.

Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится сказал Мадьяр

При этом он указал на сохраняющуюся энергетическую зависимость Венгрии.

Также Мадьяр отметил, что на переговорах с российской стороной не будет отстаивать интересы Украины.

Кроме того, Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе (НАТО).

Помимо этого, лидер "Тисы" призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока поручить ему сформировать новое правительство, а после этого уйти в отставку.