Мадьяр призвал президента Венгрии и министров уйти в отставку

Москва13 апр Вести.Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока поручить Мадьяру сформировать новое правительство.

После подсчета 95,63% голосов стало понятно, что "Тиса" получит в парламенте Венгрии 137 мест из 199​​​.

Я призываю президента Шуйока немедленно поручить мне как лидеру победившего партийного списка сформировать правительство, а затем покинуть свой пост заявил Мадьяр на митинге в Будапеште

Мадьяр призвал уйти в отставку главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда и других руководителей министерств и ведомств.