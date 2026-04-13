Москва13 апрВести.Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Венгрии Тамаша Шуйока поручить Мадьяру сформировать новое правительство.
После подсчета 95,63% голосов стало понятно, что "Тиса" получит в парламенте Венгрии 137 мест из 199.
Я призываю президента Шуйока немедленно поручить мне как лидеру победившего партийного списка сформировать правительство, а затем покинуть свой постзаявил Мадьяр на митинге в Будапеште
Мадьяр призвал уйти в отставку главу Верховного суда, генерального прокурора, председателя Конституционного суда и других руководителей министерств и ведомств.