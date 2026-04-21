Избранный премьер Венгрии пригрозил отстранить от должности президента страны Мадьяр заявил о готовности отстранить президента Венгрии от должности

Москва21 апр Вести.Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что намерен отстранить президента страны Тамаша Шуйока от должности, если тот не покинет свой пост добровольно. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Он уточнил, что призыв уйти в отставку касается не только венгерского президента, но и председателя Верховного суда, главы Национального управления по делам юстиции, председателя Конституционного суда, а также генерального прокурора страны.

Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности написал Мадьяр

Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Про их итогам оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра одержала победу, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.