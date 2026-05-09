Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку Мадьяр призвал президента Венгрии Шуйока уйти в отставку до конца мая

Москва9 мая Вести.Президент Венгрии Тамаш Шуйок должен уйти в отставку. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр в своей первой речи в качестве главы венгерского правительства.

Политик также призвал покинуть свои посты государственных деятелей и глав учреждений, вступивших в должность при прошлой власти.

Уйдите в отставку сегодня, самое позднее – до 31 мая​​​. Первым пусть начнет Тамаш Шуйок сказал Мадьяр

Он также рассказал, что одним из первых законопроектов нового правительства станет создание Управления по расследованию коррупционных преступлений. По словам премьера, работа новой структуры будет нацелена на выявление злоупотреблений государственным имуществом в течение последних 20 лет, а также расследование коррупционных схем и незаконного вывода активов.

Мадьяр уточнил, что управление будет отчитываться не правительству, а только парламенту.

9 мая парламент Венгрии избрал Мадьяра новым премьер-министром. Его партия "Тиса" одержала победу в прошедших в апреле парламентских выборах, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.