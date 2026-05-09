Москва9 мая Вести.Парламент Венгрии избрал председателя партии "Тиса" Петера Мадьяра премьер-министром республики.

Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, еще один воздержался.

После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу в качестве нового премьера.

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Победу на них одержала оппозиционная партия "Тиса" под руководством Мадьяра, получив в Государственном собрании (однопалатном парламенте) 141 место из 199.

Виктор Орбан покинул пост премьер-министра после 16 лет пребывания в должности. Политик связал поражение своей партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" на выборах с экономической ситуацией, вызванной конфликтом на Украине и санкциями Европейского союза против России.